Toplumsal duyarlılık istendi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, son yıllarda artan kimyasal kirliliğin yol açtığı yoğun toksinlerle birlikte deniz kaplumbağalarında görülen enfeksiyonların çoğaldığını duyurdu. Deniz suyu kirliliğinin yanı sıra besin zincirinde biriken toksinlerin, kaplumbağalara ciddi zararlar verdiğine dikkat çekilirken stres, yaralanma veya bağışıklık sisteminin düşmesi gibi etkenlerle enfeksiyonların daha ciddi boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Kara: Fiziksel ve kimyasal kirlilik

Açıldıkları günden bu yana merkezde tedavi altına alınan birçok kaplumbağada ikincil hastalık sebebinin enfeksiyon olduğuna dikkat çeken Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Laboratuvarda incelediğimiz kan örneklerinde, hayvanın dışkısında, vücudun dış yüzeyinde, yaralanmış bölgede ve ağız içinde çeşitli enfeksiyonlara rastlamaktayız. Enfeksiyonların bu kadar fazla görülmesinin en büyük nedeni, son yıllarda deniz diplerinde artan fiziksel ve kimyasal kirliliktir. Bu noktada çevreye karşı duyarlılığın önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi olarak ekolojik sistemin korunması ve sürdürülebilirliği için toplumu bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Robin ve Sibel doğal yaşam alanlarına kavuştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan 8-10 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası Robin, kurtarıcısı Mehmet Kayıkçı tarafından Boğaz’da; 5-8 yaşlarındaki Sibel ise kurtarıcısı Mahmut Karabetça tarafından Yedidalga’da denize uğurlandı. Her iki kaplumbağa da boğulma nedeni ile Merkeze ulaştırılmıştı. Robin ve Sibel’in sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kara; yaralı deniz kaplumbağalarını fark edip kendilerine teslim eden balıkçı dostlarına, duydukları güvenden dolayı bir kez daha teşekkür etti.

