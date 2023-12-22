Askerden net mesaj

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası, Kara Havacı Pilot Yüzbaşı İbrahim Kurtay’ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan (BRT) yaptığı konuşmayla başladı. Kurtay konuşmasında, “Ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BRT’nin haberine göre, Kurtay konuşmasında, yaşananları gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı Kurtay, cumhuriyeti ve bayrağı için canını feda etmeye yemin etmiş kişiler olarak ne topraklarından, ne özgürlüğünden, ne de bayrağından asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

“Bugün, 21 Aralık Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini anma günüdür” diyen Yüzbaşı Kurtay, Rum- Yunan ikilisinin 60 yıl önce Enosis hayalini gerçekleştirmek amacıyla, çocuk, kadın ve yaşlı demeden masum insanları katlettiğini söyleyerek, “Bugün maalesef her ailede geçmişin bu acı hatıralarını bulmak mümkündür” dedi.

Kurtay konuşmasının sonunda kahraman şehitleri saygı ile anarak, Ruhlarının şad olmasını temenni etti.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla dün ilk olarak Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Saat 09.30’da başlayan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Anma programı düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Anma programına, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra bazı kurum, dernek temsilcileri, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Lefkoşa Türk Lisesi korosu “Memleketim”, “Mağusa Limanı” ve “Vatan Marşını” seslendirdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşma yaptı.

Anma Programı, Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin Mehmet Levent’in “Bu Vatan Bizim” adlı eserinden seçmelerle oluşan oratoryosuyla sona erdi.

Kahramanlar İskele’de anıldı

Kıbrıs Türk halkında çok önemli bir yere sahip kahraman şehitler, bir kez daha, rahmet, minnet ve şükranla anılıyor. Şehitler için düzenlenen İskele’deki anma töreni Larnaka Şehitler Anıtı önünde gerçekleşti.

Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, İskele Polis Müdür Muavini Nihat Can, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, İskele Savcısı Ayşe Kaymak Sayılı, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Güzelyurt’ta bayraklar göndere çekildi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar dün saat 10.00’da 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Gönyeli’de de tören vardı

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler Gönyeli’de bulunan Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.