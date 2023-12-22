‘Vizyonları yok’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy katıldığı bir programda, hükümetin herhangi vizyonu ve bir proje geliştirme kapasitesi olmadığını, ülkedeki gelir eşitsizliğinin de bunu açıkça gösterdiğini savundu.

Ülkede mali kaynağın bulunduğunu söyleyen Akansoy, “Bu kaynağın üstüne gidilmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu kaynağın da toplum için adil bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ülkede ne sosyal, ne de ekonomik adalet uygulandı. Gelir dağılımı eşitsizliği ülkede büyük problem haline geldi” ifadelerini kullandı.

Devletin piyasa üzerinde etkisi olması gerektiğini belirten Asım Akansoy, akaryakıt, gaz gibi dolaysız vergilere zam yapıp toplumun tüm kesimlerini etki altına almak yerine vergi skalasının yeniden ve mağdurdan yana düzenlenmesi ve sosyal politikaların uygulanmasıyla adaletin sağlanabileceğini kaydetti.

Türkiye’den sadece 826 milyon TL geldi

2023 yılında maliyeye 3 milyar 300 milyon TL TC katkısı öngörülmüş olmasına rağmen Türkiye’den sadece 826 milyon TL geldiğini kaydeden Akansoy, “Bütçenin Türkiye’den gelen katkılarla döndüğü iddiası da tamamen geçersiz olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörünün pek çok sektörü destekleyen bir ekonomik alan olduğunu belirten Asım Akansoy, bu sektör ciddiyetle yönlendirilip, denetlenerek kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut düzenin sadece gelir düzeyi yüksek olan kesimlere yansıması dışında bir etki yaratmadığını söyleyen Akansoy, “Yeni hükümet politikası lazım. Bir ülkede ekonomi nasıl gelişirse gelişsin, eğer siz ekonomiyi yönlendirmez, yatırımları planlamaz ve sistemi kayıt altına almak için denetimi artırmazsanız, toplam gelir artışı toplumun çoğuna ekonomik fayda olarak dönmez. Burada devletin ve hükümetin rolü, bunu öngörmek, planlamak ve yönetebilmektir” dedi.

“Kırsal kesimlerin de iyileşmesini istiyoruz”

Ülkede kırsal kesimde yaşayan gençlerin daha iyi iş imkanları yüzünden kentlere göç etmeye başladığına değinen Akansoy, CTP’nin kırsal kesimlerin de iyileşmesini istediğini söyledi.

Oralardaki demografik ve sosyal yapı bozulmadan ülkenin gelişmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Akansoy, hükümette ise böyle bir gaile olmadığını savundu.

“Kıbrıs sorunu ivme kazanabilir”

2024 yılında Kıbrıs sorununda ivme kazanılabileceğine işaret eden Akansoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni bir özel temsilci atadığını anımsatarak Cuellar’ın sürece yeni bir ivme katacağına inanç belirtti.