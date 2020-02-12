7 ay hapis yatacak

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda çalıştığı dönemde Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova’ya teslim etmesi için verilen 9 bin 800 Doları’ı çalan Begench Halyllayev hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 7 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda olgular aktarılırken, suç tarihinin 12 Aralık 2019 olduğu belirtildi.

Sanığın söz konusu tarihte Ercan Havalimanı’nda çalıştığı, Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova’ya teslim etmesi için verdiği 9 bin 800 ABD Doları çaldığı kaydedildi. Nazar Sadykov’un şikâyetçi olmasıyla sanığın gözaltına alınıp, soruşturma başlatıldığı, üzerinde yapılan aramada 5 bin 50 Dolar bulunduğu belirtildi.

Yolcu salonunda yapılan aramada ise paranın diğer kısmı olan 4 bin 630 Dolar’ın kadınlar tuvaletinin tavanında bulunduğu kaydedildi.

Sanığın suç tarihi olan 12 Aralık 2019’da tutuklandığı, 3 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Karar oybirliği ile alındı

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaparak, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Hırsızlık suçlarının toplumu tedirgin ettiğini kaydeden İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.