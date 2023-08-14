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Eğlence zirve yaptı

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Ünlü sanatçılar Ferhat Göçer ile Ahmet Evan Mehmetçiklilere müzik ziyafeti sundu

Eğlence zirve yaptı
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Mehmetçik Üzüm Festivali’nde pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer ile sevilen sanatçı Ahmet Evan sahne aldı. 
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, sanatçı Ahmet Evan ve Ferhat Göçer, Mehmetçik Festival Alanında sahneye çıktı. 
Mehmetçik sakinleri konserleri izlemek için festival alanını doldurdu. Yoğun katılımın olduğu konserde eğlence zirve yaptı. Konsere katılanlar, Göçer ile Evan’ın şarkılarıyla mest oldu. 

Tavla Turnuvası sonuçlandı
Öte yandan Mehmetçik Üzüm Festivali Tavla Turnuvası da sonuçlandı. Turnuvada, birinci Dalgıç Demiralp, 2’nci Cengiz Sevenler, 3’ncü Naim Zorali, 4’ncü de Mustafa Çakmak oldu.
Bafra Halk Plajı’nda dün Plaj Güreş Turnuvası düzenlendi. MTÇB Tombala Çekilişi saat 23.00’da Festival Alanı’nda yapıldı. 
 

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