Öncelikli konu

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde, Hristodulidis’in siyasi bir yetkili atanması aracılığıyla AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif bir şekilde müdahil olmasına dair önerisinin, Avrupalı liderler, Avrupa kurumları ve BM’nin kamuoyunda yaptıkları açıklamalarla kabul edildiğini söyledi.

Kıbrıs sorunundaki uzun bir bekleyiş süresinin ardından, Rum kesimi tarafından girişimlerde bulunulmasının, karşılıklı yarar sağlayan bir prosedür aracılığıyla olumlu bir ortamın meydana getirilmesine katkıda bulunduğunu da öne süren Letimbiotis, Kıbrıs sorunundaki tüm aktörlerin, Hristodulidis’in inisiyatifinin şu an masadaki tek öneri olduğu konusunda hem fikir olduklarını ileri sürdü.

Bunun, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin gerçekten içten bir niyete sahip olup olmadığını kanıtlaması için, Türkiye’yi AB’nin önüne koyan bir yaklaşımdan ibaret olduğunu dile getiren Letimbiotis, Avrupa Konseyinin son karar metninin, AB’nin tüm aşamalarda ve sahip olduğu tüm araçlarla oynayabileceği role yönelik çok açık ve önemli ifadeler içerdiğini savundu.

Şu an Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez bir anlatı benimsediğini ve ortaya koyduğunu da iddia eden Letimbiotis, kendilerinin tezinin ise Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve dışında ve kurumsallaşmış bir müzakere süreci olmadan çözülemeyeceği yönünde olduğunu belirtti.

Demecinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önerisinin başka önemli bir özelliğe sahip olduğunu da ileri süren Letimbiotis, siyasi yetkilinin başlangıçta üstlenmeye çağrılacağı rolün, BM’nin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.