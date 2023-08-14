Bir yılda tamamlanacak

‘China National Petroleum Corporation’ isimli Çin enerji şirketi, yüzer doğal gaz yeniden gazlaştırma ve depolama ünitesi olarak faaliyet göstermesi amacıyla Rum Yönetimi hesabına inşa edilen ‘Etifa Promitheas’ geminin, 3 gün süren ilk deneme görevini tamamladığını duyurdu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, gemiyi inşa eden Çinli yetkililer yaptıkları açıklamada “LNG Cyprus” terminalinin bir parçasını teşkil edecek projeye atıfta bulunarak, bu başarının yalnızca şirketin bilgi birimini göstermekle kalmayıp, ülke içinde doğal gazın sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline getirilmesindeki dönüşümdeki açığı kapattığını ifade etti.

Haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun, geminin üç günlük deniz testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiği, aynı zamanda yüzer tesisi teslim almak için önümüzdeki Eylül ayında Çinli CNPC şirketinden davet beklediğini söylediği ifade edildi.

Ülkenin enerji planlaması temelinde, yüzer tesisin programın çok gerisinde teslim alınacağını da yazan gazete, son yıllarda projenin tamamlanmasının sürekli ertelendiğini belirtti.

Yüzer tesisin Vasiliko Enerji Merkezindeki doğal gaz terminalinin en büyük kısmını teşkil etmek üzere planlandığını yazan gazete, geminin Vasiliko’daki terminalin en büyük ve en maliyetli kısmını teşkil ettiğini vurguladı.

Gazete Rum Enerji Bakanı Papanastasiyu’nun, kara terminalinin 2024 yılının Temmuz ayı içerisinde tamamlanmasını beklediğini ekledi.



