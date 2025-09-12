7 kişi tutuklandı

Ülkede bir haftada meydana gelen 78 kazada, bir kişi yaşamını yitirirken 31 kişi de yaralandı.

Kazalardaki toplam hasar 4 milyon 110 bin TL olarak açıklanırken, haftalık trafik denetimlerinde rapor edilen 2 bin 825 sürücüden bin 300’e yakınının süratli, 300’e yakının da emniyet kemersiz araç kullandığı belirlendi. 240 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; 1 ile 7 Eylül tarihlerini kapsayan sürede ülkede meydana gelen 78 kazadan biri ölümle, 22’si yaralanmayla, 55’i de hasarla sonuçlandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 31 kişi de yaralandı.

Kazalardan 22’si süratli, 19’u dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmama, 12’si yakın takip ve 10’u da diğer sebeplerden oldu.

İlçelere göre dağılımda kazalardan 25’i Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 33’ü Girne, 3’ü Güzelyurt ve 5’i İskele’de meydana geldi.

Sürat ilk sırada

Öte yandan 1- 7 Eylül tarihleri arasında polis trafikte 17 bin 5 sürücüyü denetleyerek, 2 bin 825 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı.

Trafik suçlarının dağılımına göre; bin 131’i sürat, 168’i mobil araçla tespit edilen sürat, 21’i tehlikeli, 67’si de dikkatsiz sürüşten rapor edilen sürücülerden 204’ünün seyrüsefer ruhsatsız, 17’sinin sürüş ehliyetsiz, 86’sının alkollü, 30’unun sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 288’inin de emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

104 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 2 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken, 81 sürücünün muayenesiz, 67 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı saptandı.

240 araç trafikten men edildi

8 sürücü "T" (yolcu taşıma) işletme izinsiz, 5 sürücü "B" (özel eşya taşıma) işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edilirken, sürücülerden 30’unun aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 5’inin koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 34’ünün ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı belirlendi.

645 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından işlem yapılırken, 240 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü tutuklandı.