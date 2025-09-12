Bakım ve onarım şart

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali’nde yer alan birçok iş yeri, 35 yıldır bakım ve onarım görmediği için yıkılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Uzun yıllardır ihmal edilen binaların çürük ve dökülen yapısı, hem terminal esnafının hem de terminali kullanan vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu bir dükkânın çatısından düşen beton parçaları, esnafın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Olay, binaların ciddi derecede bakımsız ve dayanıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Terminal esnafı, binaların yıllardır döküldüğünü ve yıkılma noktasına geldiğini belirterek, Gazimağusa Belediyesi’nin sorunu görmezden geldiğini iddia etti. Esnaf, belediyenin ne tadilat yaptığını ne de kendilerine onarım izni verdiğini ifade ederek, büyük bir çıkmazda olduklarını dile getirdi.

Olayı yaşayan esnaflardan biri, hafta sonu büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ve çatıdan kopan beton parçalarının yere düştüğünü anlattı. “Binalar yıkıldı yıkılacak. Resmen kelle koltukta yaşıyoruz. Belediye ne tamir ediyor ne de bizim tamir etmemize izin veriyor. Ölüm olmasını mı bekliyorlar?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Esnaf, sadece kendilerinin değil, her gün terminali kullanan yolcuların da büyük tehlike altında olduğunu vurguladı.

Terminal esnafı, yaşananların ciddi bir ihmal olduğunu ve daha büyük bir facia yaşanmadan belediyenin acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Esnaf, “Yıllardır binalar dökülüyor. Eğer zamanında önlem alınmazsa, çok daha kötü sonuçlar doğacak” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Uzmanlar, uzun yıllardır bakım yapılmayan yapıların çökme riskinin yüksek olduğunu belirterek, Gazimağusa Otobüs Terminali’nde derhal kapsamlı bir inceleme ve güçlendirme çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.