 Afganistan'da büyük yıkım

Afganistan'ın doğusu, 6 şiddetindeki depremle yerle bir olurken can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Yetkililer, çok sayıda kişinin, ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını açıkladı.

Afganistan'da pazar günü meydana gelen 6 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bin 205'e çıktı. Taliban hükümetinden yapılan açıklamada, yaralı sayısı ise en az 4 bin olarak belirtildi.

Ölümlerin çoğunun, Pakistan sınırındaki dağlık Kunar bölgesinde meydana geldiği ve kurtarma çalış-malarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, sayısız kurbanın hala ekiplerin ulaşamadığı izole bölgelerde mahsur kaldığını belirtti.

Uykuda yakalayan deprem, ailelerin bulunduğu kerpiç evleri yıktı.

Sürekli artçı sarsıntılardan korkan bölge sakinleri, açık alanlarda toplandı. Aynı zamanda enkazda kay-bolan yakınlarını arıyorlar.

Kadınların ise kurtarma çalışmalarında geri plana atıldığı belirtilirken, hastanelerden yaralı kadın fotoğ-rafları haber ajanslarına ulaşmadı.

Sahada ise hiç kadın kurtarma görevlisi bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Filippo Grandi, Afganistan'ın doğusunda 500 binden fazla kişinin felaketten etkilendiğini belirtti. Kunar'ın yanı sıra Nangarhar ve Laghman eya-letlerinde yüzlerce yaralı ve birkaç ölüm bildirildi.

Depremzedelerden 35 yaşındaki Awrangzeeb Noori, AFP haber ajansına, “Herkes korkuyor ve çok sayıda artçı sarsıntı var. Gece gündüz barınak olmadan tarlada kalıyoruz” dedi.

BM, Afganistan'ı durumu "yıkım içinde yıkım" olarak tanımladı.

Kimler yardım gönderdi?

Türkiye'nin yardımları ülkeye ulaşırken, İngiltere Afganistan'a deprem yardımı için bir milyon sterlin bağışladı. Bu para, İngiltere'nin tanımadığı Taliban hükümetine değil, yardım kuruluşlarına gidecek.

Güney Kore, Çin, Hindistan da yardım açıklayan ülkeler. Avustralya da bir milyon dolarlık yardım sözü verdi ve yardımının Taliban hükümetine değil, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için yerleşik ortaklarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

BM ve Avrupa Birliği'nin denetlediği fonlar aracılığıyla 11 milyon dolar daha serbest bırakılırken, kal-kınma ajansları da sivil toplum kuruluşları veya hayır kurumları aracılığıyla Afganistan'a para aktarıyor.

Ancak birçok geleneksel bağışçı ülke henüz mali yardımda bulunmadı. ABD, bu yılın başlarında deste-ğini kesene kadar Afganistan'a en büyük insani yardım fonu sağlayan ülkeydi.

