75 gün kaçabildi

Suna ERDEN

Girne’de kira borcu meselesi yüzünden Bekir Çiğdemoğlu'nun başına inşaat demiriyle vurup yaralayan Mehmet Yolcuoğlu, 75 gün sonra telefon kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suçu yalnız başına işlediğini öne sürdüğünü ancak darp edilen Çiğdemoğlu'nun aksini söylediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fezile Kesat, zanlının 19 Aralık 2020 tarihinde Özlem Öksüzoğlu'na kira borcunu ödemediği gerekçesiyle Bekir Çiğdemoğlu'nun başına inşaat demiriyle vurup, yaraladığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının “yaralama, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak” suçlarından aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının önceki gün telefon dökümlerinden tespit edilip tutuklandığını, ifadesinde suçu yalnız başına işlediğini beyan ettiğini ancak aksi yönde ellerinde kanıt olduğunu açıkladı. Polis, Bekir Çiğdemoğlu'nun zanlının yanında başkalarının olduğuna dair ifade verdiğini, bu yönde araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında 6 kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, olayla bağlantısı olan bir şahsın da arandığını belirtti. Polis, söz konusu şahsın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.