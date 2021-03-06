Kişi başı 10 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda birlikte kaldıkları evde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Nijerya uyruklu Ayama Asiqpo Bassey ile Oluwatofuamı Olukoyade Onakoya hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Kavaz, 1 Mart 2021 tarihinde, Ayama Asiqpo Bassey ile Oluwatofuamı Olukoyade Onakoya’nın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Kavaz, ihbar üzerine zanlıların evine baskın yaptıklarını ifade etti.

Kavaz, ikametgahın salon kısmında 1 buçuk gram, Onakoya’nın yatak odasında ise 3 buçuk gram olmak üzere toplamda 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Kavaz, zanlıların, teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

