Geriye bir kişi kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu öğrenciyi darp edip, zorla para transferi yaptırdıkları iddia edilen Chisom George İroanalam ve Donald Donubari Baa’nın ardından Eyitayo Raphael Akınsola da yakalandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Halil Metin, Chisom George İroanalam, Donald Donubari Baa ve Eyitayo Raphael ile aranmakta olan bir kişinin, Uchenna Nwrugbe Ezenva’nın evine zorla girdiklerini, yüzüne vurmak sureti ile darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Ezenva’ya ait 1 laptop ve 2 cep telefonunu çaldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların Ezenva’ya şiddet uygulayarak, kendi hesaplarına 5 bin TL havale yapmasını sağladıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

