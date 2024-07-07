Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde 757 sürücü rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, denetimler önceki akşam 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi .

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından 2 bin 223 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 71’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 65’i seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız olmak üzere toplam 607 araç sürücüsü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı ve 64 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de denetlenen alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde de 675 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, biri sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimlerde 14 araç ise trafikten men edildi.

