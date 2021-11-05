77 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir kişi yaşamını yitirdi, 158 pozitif vakaya rastlandı, 77 hasta iyileşerek tabucu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 252 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 13 bin 920 olduğunu, 141'i yerel 158 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 3 kişi yurt dışından ülkeye gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altındaydı; 141 kişi ise yerel vaka olarak bildirildi.

Vakalardan 52’sinin Lefkoşa, 33’ünün Girne, 42’sinin Gazimağusa, 9’unun İskele, 4’ünün Güzelyurt, 1’ininse Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 3 milyon 596 bin 725; toplam vaka sayısı 23 bin 68; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 21 bin 572; tedavisi devam eden vaka sayısı 1409; Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 51, merkezi karantinadaki vaka sayısı 1353; toplam kaybedilen hasta sayısı 89; Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı 5.

Bileklik uygulaması

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarının ise bin 460 olduğu bildirildi.



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 388; son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 412 oldu.Güvende Kal genel tabloya göre ise takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 477; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 77 bin 131’e yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 55 bin 507 testle, 252 yeni Covid-19 virüsü taşıyan kişi saptandı.

Güneyde dün virüs kaynaklı can kaybı olmadı.

Hastanelerde tedavisi süren 73 hastadan 27’sinin durumunun ciddi, 6’sının ise entübe halde olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 67’sinin aşısız olduğunu açıkladı.