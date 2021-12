‘Halkçı bir partiyiz’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, partisinin Lefkoşa Surlariçi Örgüt Binasının açılış törenine katıldı.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba, DP Milletvekili adaylarından bazıları ve partililerin de katıldığı açılış töreninde konuşma yapan DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yoğun bir dönem içerisinde örgüt binasının açılışını gerçekleştirdiklerini, örgüt binasının sadece 23 Ocak'a kadar görevinin olmadığını ifade etti.

Binanın esas görevinin 24 Ocak İtibariyle başlayacağının altını çizen Ataoğlu, “Örgüt binamız, vatandaşlarımızla aramızda bir köprü vazifesi görecek. Bölgede ikamet eden bütün kardeşlerimiz, gelip sorunlarını, dertlerini bizlere aktarabilecekler, bizlerde her bir kardeşimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi.

Fikri Ataoğlu Lefkoşa Surlariçi Özrgüt Binasının açılışında yaptığı konuşmasında ayrıca, Demokrat Parti’nin KKTC’nin en köklü 3 partisinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bizler bu yola demokrasiyi, özgürlüğü ve eşitliği halkın her bir katmanına yaymak, ülkemizin geleceği gençlerimizin geleceğini en iyi şekilde inşaa edebilmek için çıktık. Parti ismine halk ibaresini takan partiler gibi, sadece söylemde halkçı bir parti olmadık. Biz özümüzle, sözümüzle ve ortaya koyduklarımızla, halkımızın her zaman yanında olduk” ifadelerini kullandı.