Büyük kayıp

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, ekonomik anlamda başlarına gelmeyenin kalmadığını, ekonomik daralmanın -16 olduğunu, turizm sektörünün 950 milyon dolardan 160 milyon dolara düştüğünü ve döviz nedeniyle öğrencinin de çarşıya beklenen ilgiyi gösteremediğini ifade etti.

Tam bir kaos yaşandığını ifade eden Sucuoğlu, son günlerde dövizin düşmesiyle moral bulduklarını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programda açıklamalarda bulundu.

Ödemeler konusunda açıklamalar yapan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol katkılarının geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, önceki gün itibariyle ödemelerin başladığını söyleyerek, “Olumsuzluklara rağmen yaklaşık 14 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL ödenecek. Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir sorun yaşandı, sorunun çözülmesi halinde 13. maaşlar Cuma günü ödeyecek” dedi.

“Türkiye ile bir sıkıntım yok”

Türkiye ile ilişkilerini ve süreci de değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, Türkiye ile hiçbir sıkıntısının olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, kendi döneminde toplanamayan meclisin toplanmaya başladığını, bütçenin ve 7-8 yasanın geçtiğini ve daha sonra Türkiye ile iletişime geçtiğini anlattı.

Türkiye ile arasında bir sıkıntının olmadığını yineleyen Sucuoğlu, “Zorla sıkıntı yaratmanın anlamı yok. Bu dedikodu öyle bir şey ki sonunda dedikoduyu yapanı da inandırır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, piyasada fiyat denetiminin Ticaret Dairesi tarafından yapıldığını belirterek, ne kadar ceza kesildiği basınla paylaşılacağını ifade etti.

Yerel üretimi baltalamak istemiyoruz

Un kriziyle ilgili de konuşan Başbakan Sucuoğlu, “Yerel üretimi de baltalamak istemiyoruz ama belli dönemlerde herkesin elini taşın altına koyması lazım” dedi.

“Kimse kusura bakmasın; altında 3 tane cip varsa, gelirini-giderini 1-1 buçuk aylığına eşitle, vatandaşa katkın olsun. Bunu genel sektörler için söylüyorum...” şeklinde konuşan Sucuoğlu, perşembe günü akaryakıt ve tüp gazda küçük bir indirim beklediğini söyledi.

Ekonomik örgütlerle bir araya geldi

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya geldi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, müsteşarlar ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, Ekonomik Örgütler Platformunu temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yer aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik Örgütler Platformu ile bakanların da katılımıyla gerçekleştirecekleri toplantıda, son gelişmeler ve ekonomik durumu değerlendireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 10:44