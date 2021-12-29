Bir can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 17 bin 192 test yapıldı, 175’i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 98 bin 47 test yapıldı, 2 bin 241 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 17 bin 192 test yapıldığını, 175’i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, 167 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 34 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakalarda; 74 kişinin Lefkoşa, 41 kişinin Girne, 27 kişinin Gazimağusa, 12 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında dünkü aşı sayısı 4 bin 102, yoğun bakımdaki hasta sayısı 10 olarak bildirildi.

Covıd-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 17.192

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 209

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 34

Yerel vaka sayısı: 175

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 167

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 4.653.145

Toplam vaka sayısı: 34.763

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 32.442

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2185

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 41

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2134

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 138

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4102

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 424

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 493

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5609

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 103152.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün, Covid-19 vakalarında yeni bir rekor kırıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 98 bin 47 test yapıldığını ve 2 bin 241 yeni vaka saptandığını açıkladı. Hayatını kaybeden ise olmadı.

Dün saptanan vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 154 bin 926 vaka tespit edilmiş oldu.