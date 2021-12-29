Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2021 yılının Meclis açısından en verimsiz yıl olduğunu belirterek, bu yıl Meclis’ten geçen yasa sayısının toplam 8 adet olduğunu söyledi.

Arıklı, verimsiz Meclis çalışmalarının önüne geçmek için Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2018 tarihinde seçilen Meclis’in, dün son toplantısı ile yasal süresini sonlandırdığını kaydederek, “Bu Meclis’in verimli çalışamadığı, kurulan hükümetlerin istediği birçok yasayı Meclis’ten geçiremediği ve sürekli nisap sorununa takıldığı yaşanan bir gerçektir” dedi.

Meclis komitelerinde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin sayısına bakıldığında Meclis’in durumunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Arıklı, İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin toplam 50, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nin gündeminde bekleyen tasarı ve önerilerin sayısının ise 34 olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin gündeminde ise 8 yasa tasarısı ve önerisi bulunduğunu belirten Erhan Arıklı, “En vahim komite ise Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’dir. Bu Komitenin gündeminde bulunan yasa tasarısı ve önerilerin sayısı 233’tür” dedi.

