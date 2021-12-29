İki ayrı devlet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk tarafı olarak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde, Ada'da iki ayrı devletin varlığı temelinde bir siyasete geldiklerini söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusu ve Pakistan ziyareti sırasında yaptığı "KKTC'nin tanınmasına ilişkin" açıklamalarına yönelik gelen tepkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'da kullandığı "KKTC'nin tanınmasıyla ilgili bir politikayı ön plana çıkarmadık." yönündeki ifadelerini KKTC'deki bazı gazetelerin çarpıttığını ve gerçek içeriğinden soyutlayarak eleştiri yaptığını anımsatan Ertuğruloğlu, "KKTC'ye inanan birisi olarak, yıllardır KKTC'ye inanmayanlara karşı her türlü mücadeleyi veren birisi olarak 'KKTC'nin tanınmasını istemiyoruz' gibi bir ifadede bulunmam asla inandırıcı değil. Böyle bir ifadede bulunmadım." dedi.

Ertuğruloğlu, "Bütün Kıbrıs konusunun müzakere süreçlerinden bugüne kadar, bugün de dahil olmak üzere, KKTC'nin tanınması için aktif siyaset gündeme getirmiş değiliz. Bunun, KKTC'nin tanınmasını istemiyoruz anlamında yorumlanmaması gerekir. Tanınma isteme noktasına gelmenin bir takım konjonktürel koşulları olacaktır. Yıllarca 'toplumlar arası görüşmeler' diye nitelendirilen, hep eleştirdiğim 60 yılımızı çalan müzakere süreçlerinde biz, tanınma isteme noktasına tabii ki gelemezdik. Tanınmamızı, aktif tanınma politikası gündeme getirmeden, müzakere sürecinin içerisinde gerçekleştirmeye çalıştık. Çünkü bir tarafta ortaklık kurmak için müzakere ederken, diğer tarafta gidip tanınma talep etmek tutarlı bir siyaset olmadığı için." diye konuştu.

Türk tarafının bugün yürüttüğü politikanın, Ada'da toplumlar arası görüşmeler sürecinin çöktüğü yönünde olduğunu anlatan Ertuğruloğlu, bu sürecin bir daha tekrarlanmayacağını da ifade etti.

Ertuğruloğlu, "Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, iki ayrı devletin Ada'da varlığı temelinde bir siyasete geldik. Bu ortamda da egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talep etmek, KKTC tanınmasını talep etmek anlamında yorumlanmaması gerekir. Diplomaside KKTC'nin tanınması talep etmek başka bir süreçtir, eşit uluslararası statünün kabulünü talep etmek başka bir olaydır." ifadelerini kullandı.