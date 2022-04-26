80 bin Euro gitti

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında kurulan uyuşturucu ağının üyelerinden biri olan Bulgaristanlı Yosko Mishev Mıtev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Girne’de 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri olan Yosko dün mahkemeye çıkarıldı.

Yosko’nun uyuşturucu satışından elde edilen paraları güneye götürerek aklanmasını sağladığı belirtildi. Zanlının son 2 ayda 80 bin euro parayı ülkeden çıkardığı tespit edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yosko Mishev Mitev’in 2022 yılı mart ayı içerisinde Mehmet Atakan Alır' dan 3 defada toplam 42 bin euro aldığını söyledi. Polis, Mitev’in uyuşturucu satışından elde edilen 42 bin euroyu güneye götürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 4 Nisan 2022 tarihinde ise yine Mehmet Atakan Alır'dan uyuşturucu satışından elde edilen 38 bin 370 euro nakit parayı aldığı esnada yakalandığını ifade etti.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu Mitev’in toplam 80 bin 370 euro parayı 14’er bin euro halinde Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkarıp güneye götürdüğünü açıkladı.

Polis, 5 Nisan 2022 tarihinde verdiği ifadede uyuşturucu paralarını Lefkoşa’da teslim alıp Güney Kıbrıs’a götürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının işlediği suçların Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunun altını çizdi.

Polis, Bulgaristan uyruklu zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, KKTC’de herhangi bir statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.