İşkence turizmi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında araçlı ve yaya geçişlerin yapıldığı Metehan ve Lokmacı sınır kapılarında dün izdiham yaşandı. Paskalya tatili nedeniyle kuzeye akın eden yüzlerce Rum ve yabancı sınır kapılarında perişan oldu. Arasta esnafı başta olmak üzere ülkeye önemli bir katkı sağlayan turistler sınır kapılarında geçiş yapabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Metehan’da araç, Lokmacı’da insan kuyrukları oluşurken, yığılmanın kapılardaki personel yetersizliğinin etken olduğu belirtildi.

Turistleri bıktırıyoruz

Lokmacı kapısında beklemekten yorulan turistler gölgelik alanlara sığınırken, bazıları da yaşanan durumu cep telefonuyla kayda aldı. Uzun bir bekleyişin ardından geçiş yapmayı başaran Rumlar ve turistler Arasta’nın kafe ve restoranlarında yorgunluk attı. Bazı turistler de alışveriş yaparak, çarşıya katkı koydu. Turistlerin ve Rumların çarşıya ve ülke ekonomisine büyük katkı koyduğunu ifade eden Arasta esnafı sınır kapısında yaşanan sıkıntından dolayı şikayetçi oldu. Lokmacı Kapısı’nda daha fazla personel görevlendirilmesini isteyen esnaf, “Yaz ayları geldi. Daha fazla turist gelecek. Ama biz bu insanlara kapılarda işkence yaparsak ülkemize gelmelerini nasıl sağlayacağız. Kapıda bir saat bekleyen bir insan bir daha geleceğinde iki kez düşünür. Biz Lefkoşa’da başka sınır kapılarının açılmasını talep ederken, mevcut kapıya dahi yeterli personel koyamıyoruz” dedi. Esnaf, güneyden gelen turistlerin Arasta’yı ayakta tuttuğunu ifade ederek, “Her gelen turist önce bize sonra ülke ekonomisine katkı koyar. Turist sayısını artırmaya yönelik adımlar atmamız gerekirken, geleni de kaçırmaya çalışıyoruz. Yetkililer Lokmacı’da yaşanan sıkışıklığın kaynağını bulup çözmeli” şeklinde konuştu.

Metehan’da uzun kuyruk

Lokmacı gibi Metehan sınır kapısında da uzun kuyruklar oluştu. Güneydeki tatil nedeniyle yoğun olan geçişler personel eksikliğiyle birleşince eziyete dönüştü. Metehan kapısını kullanarak geçiş yapmak isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.