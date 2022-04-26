‘Deport’ için Para yok mu

Suna ERDEN

Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’la facebook aracılığıyla tanıştıktan sonra ABD askeri olduğunu söyleyerek 38 bin 500 lirasını sahtekarlıkla alan Darlington Ezenwa Okeke ile suç ortağı Nyasha Millincent Rusere hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polis, zanlıların banka hesaplarını mercek altına alırken, para trafiğini araştırıyor. Ancak zanlıların poliste tutuklu kalmasını gerektirecek bir unsur olmadığı için Darlington ile Nyasha dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Elle Wright isimli şahsın Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’la facebookta tanıştığını, kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıttığını söyledi.

Polis, Elle Wright’in tanışıp arkadaş olduğu Onur’a Türkiye’ye yerleşeceğine ve yanında yüklü miktarda para getireceğine dair yalan söylediğini aktardı.

Polis memuru, Wright’in getireceği yüklü miktardaki paranın gümrük vergisini ödemek için Onur’dan 38 bin 500 TL istediğini açıkladı.

Polis memuru, Elle Wright’in parayı yatırması için ise Onur’a Nyasha Minlincent Rusere’nin hesabını verdiğini belirtti.

Polis memuru, Onur’un Rusere’nin hesabına 38 bin 500 TL yatırdığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine ilk etapta paranın yatırıldığı hesabın sahibi Nyasha Minlincent Rusere’nin gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında Nyasha Minlincent’in hesabını Darlington Ezenwa Okeke’nin yönettiğinin belirlendiğini açıkladı. Her 2 zanlının da tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, hesap dökümlerinin incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.