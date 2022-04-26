Öfke patlaması

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kendisine “Ben iş yaparken sorun çıkarma” diyerek uyarıda bulunan E.B. isimli şahsın üzerine 21 santim uzunluğundaki bıçak ile yürüdüğü iddia edilen İnan Gündoğdu şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 24 Nisan 2022 tarihinde, Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde “Ben iş yaparken sorun çıkarma” diyerek uyaran E.B. isimli şahsın üzerine, 21 santim uzunluğundaki bıçak ile yürüdüğünü ve bölgede bulunan kişilerin araya girmesiyle olayın sonlandığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 5 bin TL nakit teminat yatırması

ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.