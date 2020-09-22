9 ay sonra serbest

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yolda yürüyen Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ölümüne sebep olan Mustafa Volkan Hasanbulli (23) hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 1 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararda yayaya çarptıktan sonra kaçmayıp ambulansı beklemesi ve polise giderek teslim olması etkili oldu.

Açıklanan kararda öncelikle olgulara değinildi. Kazanın 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Kakudjı'nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Kazanın ardından tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Yaralının götürülmesini bekledi

Ağır ceza heyeti, kararın olgularına baktıklarında sanığın çarpmanın ardından aracını kaza mahallinin ilerisine park edip, ambulansın gelmesini beklediğini, yaralının hastaneye götürülmesinin ardından polise gidip teslim olduğunu kaydetti.

Heyet, sanığın kaçmayıp, yaralıyı beklemesini ve polise teslim olmasını lehinde değerlendirdiklerini belirtti. Heyet, ayrıca sanığın genç, sabıkasız bir kimse oluşunu da lehine değerlendirilen unsurlardan olduğunu ifade etti. Kazanın tüm olgularını değerlendirdiklerini belirten ağır ceza heyeti, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.