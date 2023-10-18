Kokain ve kenevir

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptığı esnada uyuşturucu madde ile yakalanan Orhan Denk, dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek,

3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.