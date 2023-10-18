Görev meclisin

‘Sahte Reçete’ soruşturması kapsamında tutuklu doktor ve eczacı sayısının artmasıyla birlikte, polisteki hücreye konulan insanların çok ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Küçük bir hücrede beton zemin üzerinde yattığı, aydınlatma bulunmadığı ve tuvalet sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine, meclisin araştırma yapması istendi.

Konuyla ilgili olarak mecliste bir konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm partilerden birer temsilcinin katılacağı bir komite oluşturulmasını ve polis hücresinde inceleme yapılmasını önerdi. Ancak meclisin dünkü birleşiminde bu yönde herhangi bir karar alınmadı.

Erhürman, “Bugüne kadar belki de hepimizin kör noktası oldu. Bu defa çok sayıda insan hücre denilen yere girip çıktığı ve oradaki deneyimini aktardığı için daha rahat konuşabiliyoruz. Tuvalet kullanamama sorunundan bahsediliyor.

Genel hijyen şartlarını karşılayamama sorunundan bahsediliyor. Kitap talebinin dahi reddedildiğinden bahsediliyor. Bu bize bir görev yüklüyor. Her siyasi partiden bir komite belirleyip gidip görelim” çağrısında bulundu.

Kelepçe uygulaması

Tufan Erhürman, “ilaç-reçete yolsuzluğu” yargı sürecinin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti, kelepçe uygulamasının “genel bir emir sonucu” ortaya çıktığını söyledi. “Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değil, yargılama açısından bir emniyet tedbiridir” diyen Erhürman, bu sürecin “cezaya” dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman şöyle dedi:

“Ulaşabildiğimiz bilgiler, bu sürecin sonucunda, bazı insanların ciddi suçlar işlediği tespitinin yapılma ihtimalinin düşük olmadığını gösteriyor. Böyle hassas süreçlerde, toplumun travmatize edilmemesi son derece yaşamsaldır.”

İnsanların, sosyal sigorta reçetesi yazmaktan çekinir hale geldiğinden söz eden Erhürman, ekonomik sıkıntı ortamında söz konusu durumun yaşanmasının olumsuzluğundan bahsetti.