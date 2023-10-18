Tümü teminatla serbest kaldı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ı sarsan ‘sahte reçete’ soruşturması kapsamında Gazimağusa’da tutuklanan

eski Sağlık Bakanlarından eczacı Ergin İlktaç, eczacı Ayşem Çil ve Asya Tekbıyık; doktorlar Derviş Doğruyol, Fikret Değer ve Ahmet Kirişoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 3 doktorun toplam 60 sahte reçete yazdığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, 2023 yılı Ocak ile Ağustos ayıları içerisinde, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etme ve suç gelirleri yasasına aykırı hareket etme suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında eczacılar Ayşem Çil’in bin 12, Ergin İlktaç’ın bin 593 ve Asya Tekbıyık’ın bin 210 adet reçeteyi sosyal sigortalara gönderdiğini belirtti.

Polis yapılan soruşturma sonucu, Dr. Derviş Doğruyol’un 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Ayşem Çil’in eczanesine yazdığını 30 reçetenin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, Dr.Fikret Değer’in ise aynı tarihler arasında Ergin İlktaç’ın eczanesine yazdığı reçetelerden 21 tanesinin sahte olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Dr. Ahmet Kirişoğlu’nun da Ayşem Çil’in eczanesine yazdığı 297 reçeteden 9 tanesinin sahte çıktığını kaydeden polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme zanlıların 50’şer bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamaları karşılığında serbest kalmalarına emir verdi.