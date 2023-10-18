Onlar da kelepçeli

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan Taşkınköy'de faaliyet gösteren Zehra Eczanesi’nin işletmecisi Şerife Narçın Hürsen ile Gönyeli’de bulunan Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy dün mahkemeye çıkarıldı. Anne-kız oldukları öğrenilen zanlıların sosyal sigortalara gönderdiği 96 reçetenin sahte çıktığı açıklandı.

Lefkoşa Özel Soruşturma Biriminde görevli polis memuru Burçin Korgan olguları aktardı.

Polis, zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Taşkınköy'de faaliyet gösteren Zehra Eczanesi’nin işletmecisi Şerife Narçın Hürsen ve Gönyeli'de faaliyet göstermekte olan Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy’un 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine toplam 4 bin 509 adet reçeteyi ödenmek üzere teslim ettiklerini açıkladı.

Polis, teslim edilen reçetelerden bin 178 tanesinin Zehra Çağansoy, 3 bin 331 tanesinin ise Şerife Narçın Hürsen tarafından daireye gönderildiğini belirtti.

63 reçetenin 47’si sahte

Polis memuru, zanlı Hürsen’in Sosyal Sigortalar Dairesine teslim etmiş olduğu 2023 yılı Ocak-Ağustos aylarına ait 63 adet reçetenin emare alınarak, incelendiğini, ilk aşamada 47 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy’un ise Sosyal Sigortalar Dairesine ödenmek için teslim etmiş olduğu 2023 yılı Ocak-Ağustos aylarına ait 71 adet reçetenin 49 tanesinin sahte çıktığını söyledi.

Kupürü kesilmiş ilaç kutuları bulundu

Polis memuru, her iki zanlının işletmeciliğini yaptığı eczanelerde arama yapıldığını söyledi.

Polis, Zehra Eczanesi’nde yapılan aramada 240 adet kupürü kesilmiş muhtelif markalarda ilaçlara ait boş kutu, bir adet kupürü kesilmiş dolu ilaç kutusu, bir adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 7 adet kaşe, 3 adet ajanda, bir adet dosya, Z.Ö. adına düzenlenmiş 9 Ekim 2023 tarihli Sosyal Sigortalar Dairesi reçetesi üzerine ataç ile tutturulmuş muhtelif ve markalarda 6 adet ilaç kupürü, 3 adet arızalı cep telefonu ve bir adet de arızalı tablet bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, Çağansoy Eczanesi’nde yapılan aramada ise karton kutu içerisinde muhtelif markalarda kupürü kesik 19 adet boş ilaç kutusu, 4 adet kupürü kesik içerisi dolu ilaçlar, 40 adet kesik kupür parçası, 12 adet sosyal sigorta dairesi reçete listesi, 3 adet ajanda, telefon rehberi, Zehra Eczanesi ve Çağansoy Eczanesine ait kaşeler ,Zehra Çağansoy’a ait cep telefonu, bilgisayar kasası bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, birçok bilgisayar ve zanlılara ait bir cep telefonlarının incelenmesi için gerekli işlemlere başlandığını söyledi.

“Tanıklara etki edebilirler”

Polis, zanlı Hürsen’den sahtelenen reçeteler ile ilgili olarak izahat istenildiğinde "Ben askeri reçete yaparım sosyal sigorta reçetelerini annem yapar " dediğini aktardı.

Polis, Zehra Çağansoy’un ise sahtelenen reçeteler ile ilgili olarak izahat istenildiğinde "hastalar reçeteyle gelir ben ona göre işlem yaparım" dediğini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların serbest kalması halinde telefonlarındaki ve bilgisayarındaki kayıtlı bilgiler ile ilgili olarak kişilere ulaşıp müdahale edebileceğini söyledi.

Polis, her iki zanlının bölge halkını iyi tanıdığını, reçetelerdeki ismi geçen kişilere müdahale edebileceklerini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

