Coşku doruğa çıktı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından GABFEST 2025 kapsamında düzenlenen Alayköy Tahıl Festivali, yoğun ilgi ve coşku ile başladı.

Festivalin açılışında, minik sanatçılara ait eserlerin yer aldığı “Minik Sanatçılar Resim Sergisi” Alayköy Hizmet Binası’nda ziyaretçilere sunuldu. Küçük yeteneklerin hazırladığı resimler, katılımcıların beğenisini topladı.

Festival alanındaki program, resim sergisinin ardından sahne etkinlikleri ve konserlerle devam etti. DJ Memduh Agar’ın enerjik performansı ve Grup Denizfeneri’nin sahne şovu, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Fatma Turgut, festival alanını dolduran kalabalığa unutulmaz bir konser verdi. Şarkılarıyla dinleyenlere coşkulu anlar yaşatan Turgut, festivalin ilk gününe damgasını vurdu.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025, 09:54