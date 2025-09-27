banner564

New York’tan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Tatar, kim ne söylerse söylesin federasyon defterinin kapandığını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme için New York’a gitti.

Tatar, New York’a varışı ardından, BM genel Sekreteri Guterres ile Rum Liderle yapacakları görüşmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önce ekibi ile bir değerlendirme yapacağını, yerel saatle öğleden sonra saat 18.00’de de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bugün yapılacak 3’lü görüşme öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da açıkça söylediği gibi, federasyon defteri açılmamak üzere kapanmıştır, egemen eşitliğimiz esastır” dedi. 19 Ekim’de sandığa gidecek halkın bu gerçeği çok iyi bildiğine işaret eden Tatar, kim ne söylerse söylesin, hangi kelime oyunlarını yaparsa yapsın federasyon defterinin kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Genel Sekretere de söyleyeceğim. Biz samimiyetle, işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum Yönetimi Lideri BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli.”

New York öncesi temasları

Tatar, New York’a gitmeden önce birçok temasta bulundu. Tatar, temasları kapsamında dün ilk olarak Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, Annan Planı dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananların ardından yıllarca denenen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinin tükendiğini söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini anlatan Tatar, anlaşma isteyenin, karşı tarafın egemenliğini kabul etmesi gerektiğini ancak Rumların, Türkleri azınlık olarak gördüğünü vurguladı.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt ve Lefke Kadın Kolları’nın düzenlediği resepsiyona katıldı. Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, resepsiyonda UBP Kadın Kolları Seçim Komite Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, Lefke Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural ve bölge halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Tatar’ı destekleyecek

Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından önceki akşam 123’üncüsü düzenlenen buluşma gecesine de katıldı. Acapulco Otel’de düzenlenen gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da katıldı. Açılışta konuşan KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ataş 123’üncüsü düzenlenen buluşma gecesine katılanlara teşekkür etti. Ataş, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık ve net bir şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek olacaklarını söyledi.

YORUMLAR
Mersinli
Mersinli - 1 saat Önce

Buluşmaya katılan bakarsanız iki tane pislik GACO bakan (Allah belalarını versin) ..Zaten yerleşik yobazlar kendilerine benzeyen Tatar gibi başka birisini desteklemezler ki..Süleyman Soysuz'dan da emri aldılar Allahın çingeneleri..Yerleşik aç köpekler..

Baf Göçmeni
Baf Göçmeni - 1 saat Önce

Herşey iyi güzel de ;
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları orada dururken ne senin nede başkasının sazı da çalmaz sözü da dinlenmez...
Kendin çalıp kendin söylüyorsun ustalarınla birlikte ve insanımızı kandırmaya çalışıyorsun..
KIBRIS CUMHURİYETİ'NİN ORTAĞIYIZ VE KIBRIS CUMHURİYETİ'NDE BİRÇOK HAKLARIMIZ VAR...
Fazla cart curt etme koyun kaçakçısı şarlatan..

Vatandaş
Vatandaş - 1 saniye Önce

Federasyon defterini kapatıyorsun..Koydular önüne,hay hay Tatar efendi istediğin gibi yapabilirsin dediler herhalde sana..
Kral Çıplak a be Tatari..
Ortada gerçekler dururken sen ağzınla kuş kapsan ne yazar..
Konuşmalarını sen söylemiyorsun söylettiriyorlar sana ve bunu biliyoruz..
Ne acıdır ki biz gerçeği biliyoruz,bilmeyen varsa öğrensin..


KARAR 541 (1983)
Güvenlik Konseyi tarafından 18 Kasım 1983'te kabul edildi

Güvenlik Konseyi,Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanının açıklamasını dinledikten sonra,
Kıbrıs Türk makamlarının 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurulmasını amaçlayan bildirisinden kaygı duyarak,
Bu bildirinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin 1960 Antlaşması ve 1960 Garanti Antlaşması ile bağdaşmadığını göz önünde bulundurarak,
Dolayısıyla, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” yaratma girişiminin geçersiz olduğu ve Kıbrıs’taki durumun daha da kötüleşmesine katkıda bulunacağı göz önünde bulundurularak,
365(1974) ve 367(1975) sayılı kararlarını yeniden teyit ederek,
Kıbrıs sorununun, Genel Sekreter tarafından üstlenilen iyi niyet misyonuna dayalı bir çözüme ihtiyaç duyduğunun bilincinde olarak,
Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne devam eden desteğini teyit ederek,
Genel Sekreterin 17 Kasım 1983 tarihli açıklamasını dikkate alarak,
1. Kıbrıs Türk makamlarının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir kısmının sözde ayrılmasına ilişkin açıklamasını kınamaktadır;
2. Yukarıda anılan beyanın hukuken geçersiz olduğunu kabul eder ve beyanın geri çekilmesini talep eder;
3. 365(1974) ve 367(1975) sayılı kararlarının acil ve etkili bir şekilde uygulanması çağrısında bulunur;
4. Genel Sekreter'den, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme doğru mümkün olan en erken ilerlemeyi sağlamak amacıyla iyi niyet misyonunu sürdürmesini talep eder;
5. Tarafları, Genel Sekreter'in iyi niyet misyonunda tam işbirliği yapmaya çağırır;
6. Tüm Devletleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve tarafsızlığına saygı göstermeye çağırır;
7. Tüm Devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti dışında hiçbir Kıbrıs devletini tanımamaya çağırır;
8. Kıbrıs'taki tüm devletleri ve iki toplumu durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırır;
9. Genel Sekreter'den Güvenlik Konseyi'ni tam olarak bilgilendirmesini talep eder.

2500. toplantıda 13 kabul, 1 red (Pakistan) ve 1 çekimser (Ürdün) oyla kabul edildi.


İşte acı gerçek bu abicim...Kusura bakılmasın...

banner471

banner473