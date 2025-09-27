New York’tan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme için New York’a gitti.

Tatar, New York’a varışı ardından, BM genel Sekreteri Guterres ile Rum Liderle yapacakları görüşmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önce ekibi ile bir değerlendirme yapacağını, yerel saatle öğleden sonra saat 18.00’de de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bugün yapılacak 3’lü görüşme öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da açıkça söylediği gibi, federasyon defteri açılmamak üzere kapanmıştır, egemen eşitliğimiz esastır” dedi. 19 Ekim’de sandığa gidecek halkın bu gerçeği çok iyi bildiğine işaret eden Tatar, kim ne söylerse söylesin, hangi kelime oyunlarını yaparsa yapsın federasyon defterinin kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Genel Sekretere de söyleyeceğim. Biz samimiyetle, işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum Yönetimi Lideri BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli.”

New York öncesi temasları

Tatar, New York’a gitmeden önce birçok temasta bulundu. Tatar, temasları kapsamında dün ilk olarak Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, Annan Planı dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananların ardından yıllarca denenen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinin tükendiğini söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini anlatan Tatar, anlaşma isteyenin, karşı tarafın egemenliğini kabul etmesi gerektiğini ancak Rumların, Türkleri azınlık olarak gördüğünü vurguladı.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt ve Lefke Kadın Kolları’nın düzenlediği resepsiyona katıldı. Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, resepsiyonda UBP Kadın Kolları Seçim Komite Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, Lefke Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural ve bölge halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Tatar’ı destekleyecek

Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından önceki akşam 123’üncüsü düzenlenen buluşma gecesine de katıldı. Acapulco Otel’de düzenlenen gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da katıldı. Açılışta konuşan KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ataş 123’üncüsü düzenlenen buluşma gecesine katılanlara teşekkür etti. Ataş, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık ve net bir şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek olacaklarını söyledi.