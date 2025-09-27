Çalışmalar incelendi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz ve sektör uzmanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile Karpaz bölgesinde hayata geçirilen ve yürütülen bazı projeleri yerinde inceledi.

KEİ’den verilen bilgiye göre; iki ülke hükûmetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamındaki Yenierenköy Dipkarpaz Belediyesi Plaj Bungalov Projesi ziyaretine, Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Dipkarpaz-Manastır Karayolu ziyaretine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu da katıldı.

Ziyaretler kapsamında eğitimden sağlığa, tarımdan balıkçılığa kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar yerinde görüldü ve yetkililerden bilgi alındı.

Program çerçevesinde şu noktalar ziyaret edildi:

“Pamuklu Hastanesi Proje alanı, Karpaz Meslek Lisesi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında tamamlanan proje ziyareti, Kumyalı Balıkçı Barınağı, Yenierenköy Balıkçı Barınağı, Dipkarpaz İlkokulu, Dipkarpaz – Manastır Karayolu, Yenierenköy Dipkarpaz Belediyesi Plaj Bungalov Projesi.”

Ziyaretlerde, altyapıdan reel sektöre kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğusundan batısına uzanan merkezi yönetim, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde pek çok proje yürütüldüğünü ifade eden KEİ Ofisi Koordinatörü Öz, Karpaz bölgesinde yürütülen bazı projeler hakkında bilgi aldıklarını ve bu projelerden bir kısmının yakın zamanda tamamlandığını, bir kısmında ise memnuniyet verici ilerlemeler olduğunu kaydetti.

Öz, “Türkiye’nin desteği, KKTC’nin geleceğine duyulan sarsılmaz güvenin ve kardeşlik bağlarının en somut göstergesidir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimiz artarak kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.