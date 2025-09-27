Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da bir grup muhtarla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada tarafsızlık sözü verdi.

Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz da eşlik etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, “Tufan Erhürman’ın bilgisi, deneyimi, birikimiyle ayakları sağlam yere basan geleceği birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Tarafsızlık ve bağımsızlık gerektiren bir görev

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Muhtarların icra ettiği görev, tarafsızlık ve bağımsızlık gerektiren bir görevdir. Aynen Cumhurbaşkanlığı da tarafsızlık ve bağımsızlık gerektiren bir görevdir. Muhtarların, sınırları içerisindeki herkesi kucaklamak görevidir. Cumhurbaşkanı da bu ülkedeki herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır.” dedi.

Merkezden yurt dışına açılan tek siyasi pencerenin Cumhurbaşkanlığı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Sesimizi dünyaya duyurmak, derdimizi dünyaya anlatmak zorundayız. Demokrasi meselesidir Cumhurbaşkanlığı seçimi. Daha önce görevde olan bir kişi adaysa, beş yılın karnesi çıkarılır.” diye konuştu.

Müzakeresiz bir dönemin geride bırakıldığına işaret eden Erhürman, tek bir kapının bile açılmadığına dikkat çekti. “Bırakın yeni kapı açılmasını, özellikle Metehan ile Beyarmudu işkenceye dönüştü. Müzakere yok, kapı yok. ‘Karma evliliklerden doğan’ çocukların AB vatandaşı olma hakkı ihlal edildi, savunan olmadı.” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geçtiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Memleketin her konusunda atak politika uygulayacakmış. ‘İçeride görevi yoktur, Cumhurbaşkanının görevi değildir’ derlerdi; demek ki varmış. Beş sene geçti. Kim kimin elini bağladı da atak politika uygulanmadı?” diye sordu.

Tarafsız ve bütün halkı kucaklayan bir Cumhurbaşkanlığı sözü veren Erhürman, Cumhurbaşkanlığında da muhtarlarla istişare halinde çalışacaklarını belirtti.

Harmancı: 19’unun akşamı hepimiz kazanacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da toplantıda yaptığı konuşmada, “Muhtarlar, yerel yönetimlerin olmazsa olmazıdır.” dedi. Harmancı, “Tufan Erhürman’ın bilgisi, deneyimi, birikimiyle ayakları sağlam yere basan geleceği birlikte kuracağız. Toplumsal mücadele için bir arada durmayı başardık, 19’unun akşamı hepimiz kazanacağız.” dedi.

Özsağlam: Bu toplumun nefes almaya ihtiyacı var

Toplantıda konuşan CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, “Tufan Erhürman tüm Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı adayıdır.” dedi. Toplumun nefes almaya ihtiyacının olduğuna dikkat çeken Özsağlam, “Belediyelerimize ve muhtarlarımıza da önemli işler düşüyor. Tufan Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek bu görevi en iyi şekilde yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Karavezirler: Yeni dönem hepimize hayırlı olsun

Toplantıda söz alan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yola “ben değil, biz” olarak çıktıklarının altını çizdi. Kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Karavezirler, toplantıya katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Karavezirler, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun.” dedi.