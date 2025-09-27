banner564

Plaket takdim edildi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sönmezliler Ocağı’na ziyarette bulundu

Plaket takdim edildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel’in daveti üzerine Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre; Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve Başkan Yardımcısı Akay Cemal, Büyükelçi Başçeri’yi dernek lokallerinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirtti. Ziyaret sırasında, dernek üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Başçeri’ye, dernek tarafından bir anı plaketi takdim edilirken, ziyaretin dostane ilişkilerin pekişmesine katkı sağladığı ifade edildi. Dernek yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Sönmezliler Ocağı’ndaki bu buluşma, KKTC’deki sivil toplum kuruluşları ile diplomatik temsilcilikler arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çalışmalar incelendi
Çalışmalar incelendi
  1. KIBRIS

banner471

banner473