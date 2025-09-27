Plaket takdim edildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel’in daveti üzerine Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve Başkan Yardımcısı Akay Cemal, Büyükelçi Başçeri’yi dernek lokallerinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirtti. Ziyaret sırasında, dernek üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Başçeri’ye, dernek tarafından bir anı plaketi takdim edilirken, ziyaretin dostane ilişkilerin pekişmesine katkı sağladığı ifade edildi. Dernek yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Sönmezliler Ocağı’ndaki bu buluşma, KKTC’deki sivil toplum kuruluşları ile diplomatik temsilcilikler arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

