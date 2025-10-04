Delilleri çöpe attı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırı girişimiyle ilgili tutuklanan E.D.(E-23), D.K. (E-22) ve M.Ö.S.(E-41) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında ek süre talep edilirken, Türkiye’den gelen tetikçilere yardım ettiği belirtilen bir kişinin tutuklandığı belir-tildi. Tutuklanan P.A.G.’nin D.K.’nin olay anından giydiği ve delil niteliği taşıyan kıyafetleri çöpe attığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Gencer; olayın 1 Ekim saat 02.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının yakınanda meydana geldiğini söyledi. Polis,



Türkiye’den gelen E.D. ve D.K.’nin eğlence mekanının önünde oturan M.Ö.S.’ye ateş etmeye kalktıklarını açıkladı. Polis, D.K.’nin tabancasının tutuk-luk yapması nedeniyle iki zanlının olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis memuru; bu kez de M.Ö.S.’nin, E.D. ve D.K.’nin arkasından koşarak park alanına geçip tabancasıyla art arda ateş ettiğini anlattı.

Polis memuru; meydana gelen olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, ilk etapta M.Ö.S’nin Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, E.D. ve D.K.’nin de Girne’de saklandıkları evde yakalandığını belirtti.



Polis memuru; MÖ.S. tarafından olayda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, içerisinde 9 mermi takılı olan şarjör bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturma kapsamında, E.D. ile D.K.’nin olay esnasında kullandıkları 9 mm’lik bir adet tabanca, şarjör ve içerisinde takılı 9 mm çapında toplam 12 adet canlı merminin Gazimağusa’da bir arazide saklamış şekilde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, olayda kullanılan tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini, ayrıca soruşturmanın derinleştirildiğini ve ek ifadelerin alınacağını kaydetti.

Zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri temin edildiği-ni anımsatan polis, bu süre zarfında, zanlı D.K.’nin olayda giydiği kıyafetlerini çöpe atarak suç örten suçunu işleyen P.A.G. isimli bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın sür-düğünü ve meseleyle bağlantılı aranan şahısların olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; E.D. ile D.K.’nin 7, M.Ö.S.’nin ise 6 gün tutuklu kalmasın emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025, 09:51