Kıbrıs Türkü bunu hak etmiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Falyalı cinayetiyle ilgili konuştu.

Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının ülkedeki güvenlik algısını ciddi şekilde yaraladığını söyledi. Erhürman “Önemli sıkıntılarla karşı karşıya olan Kıbrıs Türk halkı, var olan sıkıntılarının yanında bir de korku iklimine hapsedilmeyi, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmayı hak etmemekte” dedi.

Erhürman açıklamasında şunları aktardı:

“Daha önce meydana gelen silahlı saldırıların ardından gerçekleştirilen menfur cinayet bir yanda geride başsağlığı ve sabır dilediğimiz yaslı aileler bırakmış, diğer yandan ülkedeki güvenlik algısını ciddi biçimde yaralamıştır.

Önemli sıkıntılarla karşı karşıya olan Kıbrıs Türk halkı, var olan sıkıntılarının yanında bir de korku iklimine hapsedilmeyi, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmayı hak etmemekte, reddetmektedir.

Resmi makamların, Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak en alttaki güvenlik birimlerine kadar tüm unsurlarıyla halkın doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması ve bu olayların en erken zamanda aydınlatılması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir.

Kıbrıs Türk halkı, hukuk devleti ilkesi ve temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, güven içinde, dünyalı bir halk olarak yaşamayı hak etmektedir ve bu yolda hepimize büyük görev düşmektedir.”