90 bin ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı tehlikeli sürüş yapan, polise sahte kimlik ibraz eden ve cüzdanında bir adet canlı mermi bulunan S. B. (E-23), hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Okan Keskin; zanlının 15 Kasım günü saat 02.50’de İsmet İnönü Bulvarı üzerinde tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti. Zanlının cüzdanı içerisinde bir adet 7.65 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu ifade eden polis, ehliyetinin istenmesi üzerine cep telefonunda kendi fotoğrafının yer aldığı bir sürüş ehliyeti gösterdiğini ancak yapılan kontrolde gösterilen ehliyet numarasının başka bir kişiye ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının 90 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin birer milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

