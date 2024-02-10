90 günde yargı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Fırtına Operasyonu’nda evinde yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Kasım Soyutok hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün cezaevi talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan temin ettiği açıklanırken, tutuklu yargılanması talep edildi. Mahkeme zanlıyı 90 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 30 Ocak 2024 tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30- 13.35 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlıya ait Kızılbaş’ta bulunan evde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada tuvaletteki çöp kutusunda yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 29 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta irtibat kurduğu bir şahıstan 110 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının askıda benzer meseleden dolayı davası olduğunu ifade etti. Polis, ele geçirilen miktarın yüksek olmasından dolayı zanlının hapis cezası almasının büyük bir olasılık olduğunu, bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 90 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.