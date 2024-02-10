Kameralar inceleniyor

Girne’de bir restoranda meydana gelen olayda yeni tanıştığı bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.E.(E-42) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının restoranda tanıştığı kadının tuvalete gitmesini fırsat bildiği ve peşinden giderek, kalçasını ellediği belirtildi. Zanlının olay esnasında 298 promil alkol tesiri altında olduğu açıklanırken, olayın aydınlatılması için restoranın güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 6 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne' de Kale arkası olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldiğini söyledi. Polis, restorana müşteri olarak giden zanlının, orada tanıştığı ve sohbet ettiği B.K’ye(K-32) tuvalete ellerini yıkadığı sırada, kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının olay esnasında 298 promil alkol tesiri altında olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

