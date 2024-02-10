Motosiklet çalmış

Lefkoşa’da bir restoranın park yerinde narkotik ekipleri tarafından tespit edilen ve yapılan aramada tasarruflarında silah bulunarak tutuklanan Hasan Erkoç ile Ramazan Bahçeci hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlılardan Ramazan Bahçeci’nin hırsızlık suçu da işlediği ortaya çıktı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Olguları aktaran polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18.45 sıralarında Göçmenköy’de bulunan bir restoranın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen Hasan Erkoç’un üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada Erkoç’un aracında Sur marka 9 mm çapında tabanca ve 10 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahallinde tespit edilen Ramazan Bahçeci’nin de suçla bağlantısı tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 19 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, ayrıca 19 günlük sürede silahın balistik incelemesinin tamamlandığını, herhangi bir olayda kullanılmadığına dair rapor alındığını açıkladı.

Motosiklet de çaldı

Polis memuru, ayrıca soruşturma sonucu Ramazan Bahçeçi’nin hırsızlık suçu işlediğinin de tespit edildiğini belirtti. Polis, Bahçeçi’nin 14 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Büyük Hanın önünde park halinde bulunan H.D’ye ait Honda Activa marka motosikleti çaldığını açıkladı. Polis, motosikletin zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının kanunsuz silah bulundurma, Bahçeci’nin ise ek olarak hırsızlık suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

İki suçtan teminat

Mahkeme, zanlıların silah bulundurma suçundan 30 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, Bahçeci’nin hırsızlık suçu için 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.