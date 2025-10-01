Gençler kenti terk etti

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs sorunuyla ilgili hemen tüm müzakere süreçlerinde pazarlık konusu olan Güzelyurt’un esnafı, gelecek konusunda kararsız bir tavır sergiliyor. İşlerin iyi gitmediğini, bölgedeki üniversitelerin çarşıya pek etki yapmadığını belirten esnaf, gençlerin büyük bir çoğunluğunun Güzelyurt’u terk ederek ağırlıklı olarak Gönyeli’ye yerleştiğini söylüyor.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda geçmiş müzakere süreçlerinin başarısızlığına değinen esnaf, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin vereceği karara göre hareket edileceğini ifade ediyor. Esnafın bir kısmı Güzelyurt’un taviz olarak önerilmesi halinde buna uyacağını söylerken, bir kısmı kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtiyor.

Ne dediler?

Hasan Önderol

“Güzelyurt’ta 1974 yılından beri esnafım. Bölgede üniversiteler açıldı ancak öğrencilerin çarşıya pek bir artısı yoktur. En azından kendi işimle alakalı katkı olmadığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Bu kadar senedir Kıbrıs sorununa ilişkin bir netice alınamadı; bundan sonra umarım ki Amerika baskı yapar ve Türkiye ile bir anlaşma yaparlarsa belki bir çözüm olabilir. Çözümü elbette ki istiyorum. Güzelyurt’un taviz bölgeleri arasında olması imkânsız bir şeydir; ancak eğer büyükler kabul ederse biz de buna uyacağız.”

Hilmi Portakalcıoğlu

“Güzelyurt’ta 35 yıllık esnafım. Bölgedeki üniversiteler açıldı ancak öğrenciler çarşıya tek tük geliyor ve pek bir artıları çarşıya yoktur. Kendimizi bildik bileli Kıbrıs sorununun çözümü konuşuluyor; o nedenle artık bir umudumuz kalmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir çözüm sağlanacağını düşünmüyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde iki toplumlu bir çözüm modeli olmalıdır. Güzelyurt’a geldiğimizden beri ‘Güzelyurt verilecek’ diye duyuyoruz; artık verilecekse verilecek, biz de gideceğiz; kalacaksa da kalacağız. Güzelyurt halkının çoğu Gönyeli’ye kaçtı; eğer biz de kaçacaksak kaçacağız.”

Cumali Kaplan

“Çarşıda işler hiç iyi değil, çok sayıda dükkân kapalıdır. Çarşı öğrencilerle ayakta durmaya çalışıyor. Ekonomik kriz nedeniyle yerli halk buraya uğramıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Rumlar hepimizi idare etmeye çalışıyor; o nedenle bir çözüm olacaksa da iki toplumlu bir anlaşma olmalıdır. 50 senedir olmadı, bundan sonra da bir çözüm olacağına inancım kalmadı. Çözüm olacak olsaydı Annan Planı’nda olurdu. Güzelyurt bölgesinin taviz bölgeleri arasında olmasına tepkimiz sert olur çünkü artık verilecek bir toprağımız yoktur.”

Ali Erses

“Güzelyurt’ta üniversitelerin açılmasıyla son 10–15 gündür bir hareketlilik var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir çözüm olacağı ümidi içindeyim ve inşallah bir şey olacak diye umutlandık. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın dış temasları bizleri umutlandırdı. Güzelyurt’un bu saatten sonra taviz bölgeleri arasında olmasını istemeyiz; ancak o günkü şartlarda buna nasıl bir tepki vereceğimizi bilmiyorum. Çocuklarımızın geleceği iyi olacaksa ve Güzelyurt verilecekse verilecek; yapacak bir şeyimiz yoktur.”

Nevzat İlgin

“Güzelyurt’ta üniversiteler açıldı ancak öğrencinin çarşıya şu an için bir artısı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir anlaşma olacağını düşünmüyorum çünkü karşımızdaki Rumlar anlaşmadan yana değildir. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşma olmalıdır. 50 senedir yaşadığımız bölge olan Güzelyurt’un taviz bölgeleri arasında olmasını kabul etmeyeceğiz. Güzelyurt’u verme taraftarı değiliz.”

Durdu Koruçam

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çözüme gidileceği umudum yoktur. Rum tarafı anlaşma yapmak istemiyor; o nedenle bir çözüm olacağı inancım yoktur. Bir anlaşma olursa ve Güzelyurt taviz bölgeleri arasında olursa karşı çıkarım çünkü bu kadar insan buralarda işlerini, yuvalarını kurdu; nereye gidecek bu insanlar? O nedenle Güzelyurt’un taviz bölgeleri arasında olması kabul edilemez.”

Hakan Yamaner

“Güzelyurt çarşısı öğrencilerle ayakta duruyor. Öğrenciler gidince burada hayat duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir çözüm olacağına inancım yoktur. 50 yıldır olmadı; keşke olsa ancak benim bu anlaşmanın olacağına inancım kalmadı. Güzelyurt’un taviz bölgeleri arasında olması pek bir şey değiştirmez; keşke bir çözüm olsa, Güzelyurt’un verilmesine tepki göstermem.”

Salih Karabulut

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılacak görüşmelerde çözüme gidileceğini düşünmüyorum. 50 senedir çözüm olmadı; o nedenle umudumuzu kaybettik. Güzelyurt’un taviz bölgeleri arasında olmasına tepkimiz olmaz. Herkes malını alsın; yeter ki bir çözüm artık yapılsın.”