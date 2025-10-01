El birliğiyle söndürüldü

Yeni Erenköy’de dün öğle saatlerinde Sağlık Ocağı’nın Güneydoğu kısmında yer alan bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre; yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, Sivil Savunma Teşki-latı, Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarında, toplam 7 itfaiye, 2 yangın müdahale aracı, 6 genel maksat aracı, bir komuta kontrol aracı, bir dozer ile 5 su tankeri olmak üzere toplam 22 muhtelif cinste araç kullanıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yangının büyümeden kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sadece kurumla-rın değil, tüm toplumun yangınlarla mücadelede sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Çavuş, “Yeni Erenköy’de gösterilen hızlı refleks ve dayanışma, bu bilinçle hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Çavuş ayrıca, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ede-rek, özellikle riskli yaz aylarında en küçük dikkatsizliğin dahi büyük felaketlere yol açabileceğini vurgu-ladı.

