Aranan şahıslar var

Lefkoşa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop'un kaldığı yurt odasını basıp önce darp eden, ardından bıçaklayan Stephen Itor Odey ile suçla bağlantılı İdrissa Adamu hakkındaki soruşturma sürüyor. Olaya karışan 2 kişinin arandığı belirtilirken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkında ‘soygun, yaralama, zorla insan kaçırma, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından dolayı başlatılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Polis olayı yeniden aktardı

Mahkemede olayı aktaran polis, Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahsın, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde İdrissa Adamu'ya ait dizüstü bilgisayarı çaldığı gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop'u darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Rop'a yumruk ve tekme atmak attıklarını, bu esnada Stephen Itor Odey’in üzerindeki bıçağı sırtına sapladığını açıkladı. Polis, zanlıların Rop'un Samsung marka cep telefonunu aldıklarını da belirtti.

Zanlıların daha sonra Rop'u zorla ve darp ederek yurt binası dışarısına çıkardıklarını, Idrissa Adamu’nun kullanımında bulunan kiralık araca bindirerek Hamitköy’e götürdüklerini, burada da ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey’in tutuklandığını söyledi.

İfadeler alınıyor

İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey’in mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, olay yerlerine yakın güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, ifadeler aldıklarını açıkladı. Polis, yaptıkları araştırmalar sonucu olaya karışan 2 ismin daha tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tespit edilen 2 şahsın arandığını belirterek, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında birçok suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlıların 6 gün daha polis nezaretinde kalmasına emir verdi.