Girne Antik Limanı isyanlarda

Aslıhan ÜNVER

Diyalog medyanın sık sık gündeme getirdiği tarihi Girne Antik Limanı gün geçtikçe daha kötü bir hal alıyor… Yıllar önce fırtınadan zarar gören mendirek olduğu gibi duruyor. Kirlenmiş ve yosun tutmuş denizden pis kokular geliyor… Lokantaların yarısı kapanmış, tarihi binalar harabeye dönmüş… Evet; tarihi liman bu yaşananlara isyan ediyor ama kimse sorunu çözme konusunda adım atmıyor.

Çevre konularına karşı duyarlılığıyla tanınan Turgül Tomgüsehan da uzun bir aradan sonra antik limanda yürüyüş yaptıktan sonra karşılaştığı manzarayı sosyal medyada anlatma ve yetkilileri uyarma ihtiyacı duydu. Geceleri aydınlatma olmadığını ve bunun güvenlik açısından da tehlike yarattığını vurgulayan Tomgüsehan “Sanırım turizm ülkesi olmaktan vazgeçtik” dedi.

Tomgüsehan’ın paylaşımı şöyle:

“Zamandan sonra Girne Limanı’nda yürüyüş… Mendirekte ışık yok! Liman içindeki birçok işletme kapalı, aydınlatma yok. Denizden yükselen lağım kokusu buram buram.. Kale çevresi ise yapıldığı zaman gibi zifiri karanlık. Nostalji için diye düşünüyorum. Bu arada yıkılan mendirek yıkıldığı gibi duruyor. Fırtınayı unutmamak gerekiyor herhalde… Kısaca yaptığım çıkarım Turizm ülkesi olmaktan sanırım vazgeçtik. Anlarım, saygı duyarım ama buna rağmen liman çok kalabalık. Peki emniyet, güvenlik için aydınlatma gerekmiyor mu?.. Tabi bir de yükselen müzik her şeye rağmen güzel; “Erik dalı gevrektir”, “Amanın oynasın gızlar”, “Diller gaynasın diller…” son söz: bunlar sadece benim gözüme mi batıyor, gerçekten merak ediyorum.”

Turistler de tepkili

Tarihi antik limanı ziyaret eden turistler de Diyalog muhabirine dert yandı. Kıbrıs’ın eskisi gibi çekici olmadığını belirten turistler, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Ne dediler:

Gülşah Ağrılı Güven

“Girne’ye tatil için geldim. 2018 yılında da Girne’ye gelmiştim fakat kenti 4 yıl önce geldiğim gibi göremedim. Daha önce Girne’de canlılık, hareketlilik vardı, deniz ve çevre daha temizdi bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Deniz kenarında keyifle bir şeyler yemek, yudumlamak isterdim fakat Girne’de oluşan kötü kokular bu duruma engel oluyor. Acil önlem alınarak üstesinden gelinebilir. Ayrıca buradaki birçok iş yerinin kapanmış olması çok üzücü. Bölge canlandırılırsa, ticaret hız kazanırsa çok daha keyifli olur.”

İsmail Coşkun

“Girne Limanı’nın her yeri ne yazık ki çöp dolu, çevre kirliği, kötü kokular var. Girne Limanı’nın değeri bilinmiyor, iyi korunamıyor. Burası bir limansa iyi korunmalı ve değer gösterilmelidir fakat burada yıllardır kullanılmamış çöp halinde tekneler duruyor ve ziyan oluyor. Belediye, zabıta ilgilenmiyor, hiçbir yetkili kişi yok, halka yönelik bir hizmet yok. Kanalizasyonu denize bırakıyorlar, turistler lağımla birlikte denize giriyor. Altyapı sıfır, denetim yok, belediyecilik yok. Burası turistik ve cennet bir yer fakat kesinlikle değeri bilinmiyor, ilgilenilmiyor. Acaba Kıbrıs halkında yoksa Kıbrıs halkını yönlendiremeyenlerde mi bir sorun var? Yoksa yönetemeyenlerde mi bir sorun var? Ekonomi kalkındırılmalıdır, buranın turistik değeri korunmalıdır.”

Güliz Subaşı

“Girne’ye turist olarak geldim. Daha önce de Girne’ye tatil için gelmiştim fakat hiç hoş olmayan bir manzarayla karşılaştım. Girne Limanı’nda çok fazla çevre kirliliği var ve etrafta çok kötü kokular yayılıyor. Deniz de çok kirli. Daha önce geldiğimde Girne Limanı çok hareketli ve çok daha renkliydi. Bu sefer geldiğimde Girne Limanı’nı keyifli bulmadım. Çok yoğun bir kötü koku var neden olduğunu bilemiyorum, sanırım arıtmayla ilgili, bu duruma bir çözüm bulunmalıdır. Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini heba ediyorlar.”

Cemile Coşkun

“Girne Limanı’nı çok seviyorum fakat çevrede oluşan kirlilik ve kötü kokular nedeniyle eskisi gibi keyifle gezemiyorum. Denize giriyoruz, deniz kokuyor, altyapı yok, ilgilenen yok. En çok gelinen bir yer olan Girne Limanı’nda böyle kötü manzaralarla karşılaşmak hiç hoş değil. Bir an önce ilgili kişilerin bu duruma bir çözüm yolu bulması gerekiyor. Girne Limanı’nın eski canlılığı yok, birçok iş yeri kapalı fiyatlar çok yüksek, eskisi gibi kimse kafelerde oturamıyoruz. Hep fahiş fiyatlar var, bu nedenle müşteri ve talep olmayınca da iş yerleri kapanıyor.”