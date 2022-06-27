Deport edildi

Kızının pasaportunda KKTC damgası bulunan Bloomberg HT sunucusu Gözde Kuyumcu Yunanistan’a alınmadı. Havalimanında saatlerce bekletilen sunucu; Yunan polisi tarafından kötü muameleye maruz kaldığını belirterek yaşananları “İte kaka ofisten çıkarıldım, kendi pasaportumda KKTC girişi bulunmamasına rağmen yine de deport edildim” sözleriyle takipçileri ile paylaştı.

Yunan polisinden çirkin davranış

Pasaport kontrolü yapan Yunan gümrük memuru, Gözde Kuyumcu’nun kızının pasaportunda Yunanistan’ın resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin damgasını görünce ünlü sunucunun ülkeye giriş yapmasına müsaade etmedi.

Neye uğradığını şaşıran Gözde Kuyumcu, bir süre bekledikten sonra polislerle görüşmek istedi. Ancak polisin tavrı değişmedi ve pasaport kontrolünden geçemedi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaştığını belirten Kuyumcu, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak “İte kaka ofisten çıkarıldım” diye yazdı.

Gözde Kuyumcu, havaalanında beklerken yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Kızımın pasaportunda KKTC giriş damgası olduğu için Yunanistan'a alınmadık. Saatlerdir bekletiliyoruz. Yunan polisinin muamelesi berbat, konuşturmuyorlar, konuşmak için ısrar edince ite kaka ofisten çıkarıldım. Kendi pasaportumda KKTC girişi bulunmamasına rağmen yine de deport edildim.”