‘Her alanda sorun var

Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos, bölgedeki yabancı mülteci sayısının Kıbrıslı Rumlarla eşit hale geldiğini açıkladı.

Alithia gazetesine göre; Belediye Başkanı Fedon Fedonos, Baf’ın kenti merkezi ve köylerinde yoğun bir mülteci nüfusunun oluştuğunu söyleyerek, bu durumun yarattığı sorunlara değindi.

Fedonos, 2021 yılında yapılan sayım ve 2022 yılında yaşanan mülteci göçleri göz önüne alındığında Baf bölgesindeki nüfusun sadece yüzde 59,8’inin Kıbrıslı Rum olduğunu belirtirken bölgede yoğun bir mülteci nüfusunun bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının bütünlüklü bir mülteci politikasının olmadığını ve bunun eksikliğinin hem mülteciler hem de yerel halka zararlar verdiğini ifade eden Fedonos, bu yanlış politikanın etkilerinin 10-15 yıl içerisinde geri dönülemez olacağını belirtti.

Fedonos, bu durumun eğitim sisteminde de aksaklıklara yol açtığını belirterek bazı ana okul ve ilkokullarda mülteci çocukların sayısının Kıbrıslı Rum çocuklardan fazla olduğunu kaydetti.