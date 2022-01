Acı gerçek

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte, Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı daha oldu, 703 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 106 bin 890 testle 2 bin 536 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmadı.

Kuzeyde hayatını kaybedenlerin bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören 95 yaşındaki Afet Eriş ve 58 yaşındaki Leman Kılıçoğlu olduğu belirtildi. Eriş’in 22 Ocak’tan, Kılıçoğlu’nun ise 14 Ocak’tan beri yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü ve her ikisinin de herhangi bir kronik hastalığı olmadığı ancak aşısız oldukları belirtildi.

Eriş ve Kılıçoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 167’ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 bin 465 test yapıldığını, 703 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 754 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 313’ü Lefkoşa, 123’ü Girne, 166’sı Gazimağusa, 46’sı Güzelyurt, 29’u İskele ve 26’sı da Lefke bölgesinden.

Dün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 311 bin 693’e, toplam vaka sayısı 53 bin 26’ya, iyileşip taburcu edilenler 47 bin 861’e yükseldi.

Tedavisi süren 5 bin vaka var

Tedavisi devam eden 5 bin vakadan 56’sı Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 4 bin 933.

Ülke genelinde dün 1353 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 395 yeni bileklik takıldı ve 390’ının takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen bileklik sayısı 3 bin 434’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 14’e çıktı.

Güneyde 2 bin 536 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 106 bin 890 testle 2 bin 536 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki 266 hastadan 76’sının durumunun ciddi 36’sının entübe olduğunu da açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre hastaların yüzde 77’sini aşısızlar oluşturuyor.