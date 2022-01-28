500 Euro ödemiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Akyar Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyon sonucu tasarrufunda 325 gram uyuşturucu madde bulunan Ersin Ergüç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiği açıklandı. Zanlının tasarrufunda bulunan miktarın yüklü olduğu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı ve bu nedenle kaçma ihtimali olduğu belirtildi. Mahkeme davasında hazır bulunması için zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 19 Ocak 2022 tarihinde, zanlı Ersin Ergüç’ün, JS 545 plaka aracı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiği ve KKTC’ye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, aynı gün Akyar Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girdiği sırada alıkonulduğunu ve aracının arandığını belirtti.

Araçta yapılan arama sonucu 275 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildiren polis, zanlının evinin de arandığını ve 50 gram sentetik cannabinoid ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeleri 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini de açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağını ve hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.