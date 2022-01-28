Müdahale eden polislere de saldırdılar

Lefkoşa’da gece yarısı sokak ortasında kavga eden Nijeryalı öğrenciler çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

Gürültü ve kavgadan rahatsız olan vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine giden

4 kişilik polis ekibi, zanlıların saldırısına uğradı.

Üç zanlı, kendilerini uyaran polisleri dikkate alıp kavgayı sonlandırmak yerine görevli memurları iterek darp etti, bağırarak rahatsızlık vermeyi sürdürdü. Polis, üç öğrenciyi gözaltına alarak dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 26 Ocak 2022 tarihinde saat 23.40 sıralarında Lefkoşa'da Tomruk Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Tomruk Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde kavga eden Lewis Nyah Carson, Harriet Carson ve Pricess Daniella Mannıe’nin gürültüsünden rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayetçi olması üzerine olay yerine ekip gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlıların olay yerine giderek, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran görevli polis memurlarına saldırdığını açıkladı.

Soruşturma memuru, zanlıların 4 polis memurunu iterek darp ettiklerini, yüksek sesle ve anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların ‘uygunsuz tavır harekette bulunma, çevreye rahatsızlık verme, polisi darp ve görevinden men’ suçlamalarıyla gözaltına alındıklarını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların üniversite öğrencisi olduklarını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.