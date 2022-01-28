‘Cin gibi’ damat

Suna ERDEN

Nişanlısının bir süre kullanması için kendisine verdiği Toyata Vitz marka aracı satan Serkan Dağ şikâyet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, nişanlısının annesine ait Toyata Vitz’i 35 bin lira değerinde olan Honda Fit marka araçla değiştiği, üstüne de 22 bin lira nakit para aldığı açıklandı.

Tutuklanan zanlının ifadesine suçlarını kabul ettiği, Toyata Vitz aracın bulunarak emare alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, ‘emanetçi tarafından hırsızlık’ olayının 2021 yılı içerisinde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru, Serkan Dağ’ın geçici süreyle kullanması için kendisine verilen nişanlısının annesi H.Ö.’ye ait Toyata Vitz marka aracı Recep Karaman isimli şahsa sattığını söyledi.

Polis, zanlının Toyata Vitz’in karşılığında Recep Karaman’dan 35 bin TL değerindeki Honda Fit marka araç ile 22 bin TL para aldığını açıkladı.

Polis memuru, 26 Ocak 2022 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlı Serkan Dağ’ın sorgusunda suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Toyota Vitz marka aracın bulunarak emare alındığını, zanlının suçunu kabul ettiğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarını yerine getirmesi karşılığında zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.